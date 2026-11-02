POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Un homme brandissant un drapeau palestinien se dirige avec d'autres personnes vers la mosquée Imam Muhammad bin Abdul Wahhab à Doha pour rendre un dernier hommage au chef du Hamas, Ismail Haniyeh, tué à Téhéran, le 2 août 2024.
See image caption
See copyright

NI BLOC NI COMMUNAUTE

2 novembre 2026

Ceux qui applaudissent, ceux qui se taisent, ceux qui dénoncent : radioscopie des Maghrébins et des Africains de France

Après les violences du 17 octobre, certains responsables politiques ont désigné les « Maghrébins et Africains de France » comme un bloc. Que disent réellement les données sur leur répartition, leurs affiliations religieuses et leurs orientations politiques ? L’historien Guylain Chevrier et le sociologue Claude Dargent croisent leurs lectures. Entre unité fabriquée par la cité et diversité des origines, poids de la religion et expérience des discriminations, ils dressent une cartographie sans complaisance ni amalgame.

Photo of Guylain Chevrier
Photo of Claude Dargent
Guylain Chevrier Go to Guylain Chevrier pageetClaude Dargent Go to Claude Dargent page

14 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

violences du 17 octobre , vote musulman , vote LFI , islamisme jeunes , affiliations religieuses , enquête TeO , immigrés et descendants , majorité silencieuse , présidentielle 2027 , immigration , islam , émeutes , LFI , sondages

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
Guylain Chevrier image
Guylain Chevrier

Guylain Chevrier est docteur en histoire, enseignant, formateur et consultant. Ancien membre du groupe de réflexion sur la laïcité auprès du Haut conseil à l’intégration. Dernier ouvrage : Laïcité, émancipation et travail social, L’Harmattan, sous la direction de Guylain Chevrier, juillet 2017, 270 pages.  

Claude Dargent image
Claude Dargent

Claude Dargent est docteur en science politique, sociologue, chargé de cours à l'Institut d'Études Politiques de Paris et chercheur associé au Centre de recherches politiques de Sciences Po (CEVIPOF/FNSP).

Populaires

1Présidentielle 2027 : ces 9 signaux faibles détectables dans les sondages
2Agirc-Arrco : derrière la réputation de bonne gestion, les failles d’un système paritaire à bout de souffle
3Palm Beach County : une dashcam filme le crash mortel d’un jet privé, neuf morts
4Le gouvernement veut mettre fin à plusieurs programmes de lutte contre la précarité énergétique... et si il avait raison ?
5Cancers des jeunes adultes : la « bombe à retardement » que l’on ne sait pas encore expliquer
6Les jeunes femmes de gauche, ces agents (de plus en plus) actifs de la fracturation des sociétés occidentales
7Public voit Kylian M’Bappé largué par Ester Exposito, Closer Marc Lavoine & Adriana Karembeu bientôt mariés; Jennifer Lawrence se ruine la face, Jack Nicholson traine en savates; Georges Clooney & Brad Pitt s’embrouillent, Taylor Swift oscar-magouille