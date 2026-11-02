NI BLOC NI COMMUNAUTE

Ceux qui applaudissent, ceux qui se taisent, ceux qui dénoncent : radioscopie des Maghrébins et des Africains de France

Après les violences du 17 octobre, certains responsables politiques ont désigné les « Maghrébins et Africains de France » comme un bloc. Que disent réellement les données sur leur répartition, leurs affiliations religieuses et leurs orientations politiques ? L’historien Guylain Chevrier et le sociologue Claude Dargent croisent leurs lectures. Entre unité fabriquée par la cité et diversité des origines, poids de la religion et expérience des discriminations, ils dressent une cartographie sans complaisance ni amalgame.