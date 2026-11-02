NI BLOC NI COMMUNAUTE
2 novembre 2026
Ceux qui applaudissent, ceux qui se taisent, ceux qui dénoncent : radioscopie des Maghrébins et des Africains de France
Après les violences du 17 octobre, certains responsables politiques ont désigné les « Maghrébins et Africains de France » comme un bloc. Que disent réellement les données sur leur répartition, leurs affiliations religieuses et leurs orientations politiques ? L’historien Guylain Chevrier et le sociologue Claude Dargent croisent leurs lectures. Entre unité fabriquée par la cité et diversité des origines, poids de la religion et expérience des discriminations, ils dressent une cartographie sans complaisance ni amalgame.
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Guylain Chevrier est docteur en histoire, enseignant, formateur et consultant. Ancien membre du groupe de réflexion sur la laïcité auprès du Haut conseil à l’intégration. Dernier ouvrage : Laïcité, émancipation et travail social, L’Harmattan, sous la direction de Guylain Chevrier, juillet 2017, 270 pages.
Claude Dargent est docteur en science politique, sociologue, chargé de cours à l'Institut d'Études Politiques de Paris et chercheur associé au Centre de recherches politiques de Sciences Po (CEVIPOF/FNSP).
Guylain Chevrier est docteur en histoire, enseignant, formateur et consultant. Ancien membre du groupe de réflexion sur la laïcité auprès du Haut conseil à l’intégration. Dernier ouvrage : Laïcité, émancipation et travail social, L’Harmattan, sous la direction de Guylain Chevrier, juillet 2017, 270 pages.
Claude Dargent est docteur en science politique, sociologue, chargé de cours à l'Institut d'Études Politiques de Paris et chercheur associé au Centre de recherches politiques de Sciences Po (CEVIPOF/FNSP).