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Le logo de DeepSeek, une entreprise chinoise d'intelligence artificielle qui développe des modèles de langage open source, et le logo de ChatGPT, le chatbot d'intelligence artificielle d'OpenAI.
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MAITRES DU JEU

21 juillet 2026

Cette guerre secrète que mène l’administration Trump contre l’IA chinoise

Les modèles chinois ne conquièrent pas le marché américain par la force ou l'espionnage — ils le font par le prix et l'open source. Washington ne craint plus seulement l'espionnage, mais de voir son économie numérique devenir structurellement dépendante de l'intelligence artificielle chinoise. Pour le reste du monde, la vraie question n'est plus « américain ou chinois ? » mais qui contrôle réellement l'infrastructure d'intelligence artificielle.

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MOTS-CLES

Intelligence Artificielle , tech , géopolitique , Chine , Etats-Unis , Deepseek , OpenAI , Anthropic , open weight , open-source , restrictions , Espionnage , industrie , Kimi

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Frédéric Gaven

Frédéric Gaven est le fondateur du cabinet Nosphi Conseil, spécialisé en transformation digitale/IA.

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Julien Pillot

Docteur en économie de l'Université de Nice (CNRS GREDEG), Julien Pillot est enseignant-chercheur à l'Inseec Grande Ecole. Il dirige également le pôle de valorisation de la recherche de la Faculté du groupe OMNES Education. Il intervient également à l'Université Paris Saclay, ainsi que ponctuellement dans d'autres Universités. Il s'intéresse principalement à l'économie et la régulation de la tech et du numérique, aux stratégies concurrentielles, et à l'évaluation des impacts économiques, sociaux et environnementaux de l'introduction d'une innovation. Son expertise porte principalement sur le secteur de la tech, les industries créatives et culturelles, l'automobile, ainsi que les industries de réseau