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Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, rencontre le président chinois Xi Jinping à l'arrivée de ce dernier à Téhéran, la capitale iranienne, le 22 janvier 2016.
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SOUTIEN AVEC DES BAGUETTES

7 septembre 2026

Ces raisons qui expliquent l’attitude discrète de la Chine dans la guerre en Iran

Alors que la guerre en Iran met à l’épreuve l’influence américaine au Moyen-Orient, la Chine avance avec prudence, sans afficher d’engagement militaire direct aux côtés de Téhéran. Pékin cherche surtout à préserver ses intérêts et à tirer parti du recul américain, sans prendre le risque d’un engrenage militaire.

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MOTS-CLES

Chine , Iran , soutien , stratégie , pékin , Washington , démocratie , escalade militaire , Moyen-Orient , Occident , États-Unis , pétrole , industrie , croissance , soutien militaire , alliance

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
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Pierre-Antoine Donnet

Pierre-Antoine Donnet, ancien rédacteur en chef central de l’AFP, spécialiste de l’Asie, est l’auteur de Tibet mort ou vif et de Chine, le grand prédateur.