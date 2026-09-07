SOUTIEN AVEC DES BAGUETTES
7 septembre 2026
Ces raisons qui expliquent l’attitude discrète de la Chine dans la guerre en Iran
Alors que la guerre en Iran met à l’épreuve l’influence américaine au Moyen-Orient, la Chine avance avec prudence, sans afficher d’engagement militaire direct aux côtés de Téhéran. Pékin cherche surtout à préserver ses intérêts et à tirer parti du recul américain, sans prendre le risque d’un engrenage militaire.
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A PROPOS DES AUTEURS
Pierre-Antoine Donnet, ancien rédacteur en chef central de l’AFP, spécialiste de l’Asie, est l’auteur de Tibet mort ou vif et de Chine, le grand prédateur.
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A PROPOS DES AUTEURS
Pierre-Antoine Donnet, ancien rédacteur en chef central de l’AFP, spécialiste de l’Asie, est l’auteur de Tibet mort ou vif et de Chine, le grand prédateur.