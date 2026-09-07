SOUTIEN AVEC DES BAGUETTES

Ces raisons qui expliquent l’attitude discrète de la Chine dans la guerre en Iran

Alors que la guerre en Iran met à l’épreuve l’influence américaine au Moyen-Orient, la Chine avance avec prudence, sans afficher d’engagement militaire direct aux côtés de Téhéran. Pékin cherche surtout à préserver ses intérêts et à tirer parti du recul américain, sans prendre le risque d’un engrenage militaire.