POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Un homme stressé sur son lieu de travail. (Image d'illustration)

Un homme stressé sur son lieu de travail. (Image d'illustration)

BIEN-ETRE

27 janvier 2026

Ces cinq astuces pour vous aider à améliorer votre journée de travail

Les bonnes journées au bureau ne tiennent pas toujours aux grandes réussites. Elles naissent souvent de petits gestes quotidiens qui nourrissent notre sentiment d’autonomie, de compétence et de lien avec les autres.

Photo of Ioannis Kratsiotis
Ioannis Kratsiotis Go to Ioannis Kratsiotis page

3 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

travail , Santé , bien-être , journée , astuces , organisation

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
Ioannis Kratsiotis image
Ioannis Kratsiotis
Maître de conférence en psychologie organisationnelle

Ioannis Kratsiotis est maître de conférence en psychologie organisationnelle à l'Université métropolitaine de Manchester.

Populaires

1En 2026, Microsoft va commencer à indiquer votre localisation à votre employeur
2Mais qui est ce « Larry Fink » capable de faire reculer Trump et de transformer un dîner de gala en désastre diplomatique ?
3Législatives partielles : un sérieux avertissement pour LR
4Le bilan caché de la pandémie : des millions de maladies chroniques non diagnostiquées
5Plus on est de fous... François Ruffin veut coller une gauche au Puy de Philippe de Villiers
6Les renouvelables dépassent les énergies fossiles pour la 1ère fois en Europe : voilà la facture économique ET environnementale
7Vers un grand retour des mines pour assurer notre souveraineté ? Ces nombreux minerais exploitables en France à condition D’ACCEPTER de s’en donner les moyens