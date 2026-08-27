POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Bien que les thés vert, noir, blanc et oolong présentent des aspects très différents, ils proviennent tous de la même plante : Camellia sinensis.
See image caption

LONGEVITE

27 août 2026

Ces bienfaits du thé pour la santé, prouvés scientifiquement

Considéré comme un allié santé traditionnel, le thé suscite de nombreux espoirs quant à ses bienfaits cardiovasculaires et sa contribution à la longévité.

Photo of Béatrice de Reynal
Béatrice de Reynal Go to Béatrice de Reynal page

5 min de lecture

0:00min
Google Ajouter Atlantico en favori sur Google
100%

MOTS-CLES

thé , longévité , Santé , concentration , relaxation , sommeil , cerveau , microbiote intestinal

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
Béatrice de Reynal image
Béatrice de Reynal

Béatrice de Reynal est médecin nutritionniste Très gourmande, elle ne jette l'opprobre sur aucun aliment et tente de faire partager ses idées de nutrition inspirante. Elle est par ailleurs l'auteur du blog "MiamMiam".