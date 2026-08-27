LONGEVITE
27 août 2026
Ces bienfaits du thé pour la santé, prouvés scientifiquement
Considéré comme un allié santé traditionnel, le thé suscite de nombreux espoirs quant à ses bienfaits cardiovasculaires et sa contribution à la longévité.
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MOTS-CLESthé , longévité , Santé , concentration , relaxation , sommeil , cerveau , microbiote intestinal
THEMATIQUESSanté
A PROPOS DES AUTEURS
Béatrice de Reynal est médecin nutritionniste Très gourmande, elle ne jette l'opprobre sur aucun aliment et tente de faire partager ses idées de nutrition inspirante. Elle est par ailleurs l'auteur du blog "MiamMiam".
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A PROPOS DES AUTEURS
Béatrice de Reynal est médecin nutritionniste Très gourmande, elle ne jette l'opprobre sur aucun aliment et tente de faire partager ses idées de nutrition inspirante. Elle est par ailleurs l'auteur du blog "MiamMiam".