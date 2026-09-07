SONDAGES
7 septembre 2026
Ces 7 cygnes noirs qui pourraient percuter la campagne présidentielle 2027
À huit mois de la présidentielle de 2027, les rapports de force électoraux semblent encore relativement stables. Mais derrière cette apparente solidité, l’opinion française se montre de plus en plus volatile et attentive aux chocs qui pourraient bouleverser la campagne. Crise géopolitique, dette, choc économique, immigration, dérèglement climatique, emballement de l’IA ou scandale politique : ces « cygnes noirs » pourraient-ils faire basculer les électorats et rebattre les cartes d’une présidentielle plus ouverte que jamais ?
14 min de lecture
MOTS-CLESsondages , opinion , citoyens , électeurs , Vote , campagne présidentielle , Intelligence Artificielle , droite , gauche , Verts , Rassemblement National , LFI , La France insoumise , crise économique , crise de la dette , crise environnementale , Budget , gouvernement , Opposition , 2027 , Elysée , présidentielle 2027
THEMATIQUESPolitique
Gaël Brustier est chercheur en sciences humaines (sociologie, science politique, histoire).
Avec son camarade Jean-Philippe Huelin, il s’emploie à saisir et à décrire les transformations politiques actuelles. Tous deux développent depuis plusieurs années des outils conceptuels (gramsciens) qui leur permettent d’analyser le phénomène de droitisation, aujourd’hui majeur en Europe et en France.
Ils sont les auteurs de Recherche le peuple désespérément (Bourrin, 2010) et ont publié Voyage au bout de la droite (Mille et une nuits, 2011).
Gaël Brustier vient de publier Le désordre idéologique, aux Editions du Cerf (2017).
Roland Cayrol est directeur de recherche associé au CEVIPOF. il est membre du Conseil de surveillance de l'institut de sondage CSA.
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Gaël Brustier est chercheur en sciences humaines (sociologie, science politique, histoire).
Avec son camarade Jean-Philippe Huelin, il s’emploie à saisir et à décrire les transformations politiques actuelles. Tous deux développent depuis plusieurs années des outils conceptuels (gramsciens) qui leur permettent d’analyser le phénomène de droitisation, aujourd’hui majeur en Europe et en France.
Ils sont les auteurs de Recherche le peuple désespérément (Bourrin, 2010) et ont publié Voyage au bout de la droite (Mille et une nuits, 2011).
Gaël Brustier vient de publier Le désordre idéologique, aux Editions du Cerf (2017).
Roland Cayrol est directeur de recherche associé au CEVIPOF. il est membre du Conseil de surveillance de l'institut de sondage CSA.