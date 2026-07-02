IDEES RECUES
2 juillet 2026
Le capitalisme et la croissance nous tuent ? 14 graphiques qui démontrent à quel point la gauche radicale et écologiste est déconnectée de la réalité
La croissance est-elle vraiment l'ennemie des plus modestes et de l'environnement, comme l'affirment les partisans de la décroissance ? Les données accumulées depuis près de deux siècles racontent une autre histoire. Recul spectaculaire de l'extrême pauvreté, progression du niveau de vie, amélioration de certains indicateurs environnementaux dans les pays les plus développés : les faits invitent à nuancer les discours les plus radicaux.
14 min de lecture
Alexandre Delaigue est professeur d'économie à l'université de Lille. Il est le co-auteur avec Stéphane Ménia des livres Nos phobies économiques et Sexe, drogue... et économie : pas de sujet tabou pour les économistes (parus chez Pearson). Son site : econoclaste.net
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