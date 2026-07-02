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Depuis quarante ans, la France finance son modèle social, ses administrations et parfois même sa croissance à crédit.
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IDEES RECUES

2 juillet 2026

Le capitalisme et la croissance nous tuent ? 14 graphiques qui démontrent à quel point la gauche radicale et écologiste est déconnectée de la réalité

La croissance est-elle vraiment l'ennemie des plus modestes et de l'environnement, comme l'affirment les partisans de la décroissance ? Les données accumulées depuis près de deux siècles racontent une autre histoire. Recul spectaculaire de l'extrême pauvreté, progression du niveau de vie, amélioration de certains indicateurs environnementaux dans les pays les plus développés : les faits invitent à nuancer les discours les plus radicaux.

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MOTS-CLES

économie , Capitalisme , croissance , PIB , finance , Asie , europe , France , États-Unis , Chine , décroissants , décroissance , dollar , Euro , atouts , bienfaits

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Alexandre Delaigue

Alexandre Delaigue est professeur d'économie à l'université de Lille. Il est le co-auteur avec Stéphane Ménia des livres Nos phobies économiques et Sexe, drogue... et économie : pas de sujet tabou pour les économistes (parus chez Pearson). Son site : econoclaste.net

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