IDEES RECUES

Le capitalisme et la croissance nous tuent ? 14 graphiques qui démontrent à quel point la gauche radicale et écologiste est déconnectée de la réalité

La croissance est-elle vraiment l'ennemie des plus modestes et de l'environnement, comme l'affirment les partisans de la décroissance ? Les données accumulées depuis près de deux siècles racontent une autre histoire. Recul spectaculaire de l'extrême pauvreté, progression du niveau de vie, amélioration de certains indicateurs environnementaux dans les pays les plus développés : les faits invitent à nuancer les discours les plus radicaux.