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Un agriculteur pulvérisant un pesticide sur une culture de légumes à Yanqing, au nord-ouest de Pékin.
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PRECAUTION EXCESSIVE

27 mars 2026

Cadmium : radioscopie de la dernière panique morale en date à gauche

Derrière l’alerte sur le cadmium, une mécanique désormais bien rodée : transformer un risque réel mais encadré en crise sanitaire systémique. À partir de données hétérogènes et souvent mal articulées, certains acteurs (majoritairement situés à gauche) construisent un récit d’urgence qui dépasse largement l’état des connaissances scientifiques. Une séquence révélatrice d’une panique morale contemporaine, où la santé publique devient le vecteur d’une critique plus globale des modèles agricoles et industriels.

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MOTS-CLES

cadmium , panique morale , écologiste , danger , ostéoporose , Agriculture , Santé

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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André Heitz

André Heitz est ingénieur agronome et fonctionnaire international du système des Nations Unies à la retraite. Il a servi l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) et l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). Dans son dernier poste, il a été le directeur du Bureau de coordination de l’OMPI à Bruxelles.

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