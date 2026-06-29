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Cette photographie montre une vue du ministère français de l’Économie et des Finances, également appelé la « forteresse de Bercy », à Paris, le 10 novembre 2025. (Image d'illustration)
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CONTRE-BUDGET

29 juin 2026

Budget 2027 : Bercy a missionné des experts indépendants pour redresser les comptes publics, Atlantico a posé la question aux siens

Quatre économistes planchent pour Bercy sur le budget 2027. Quatre autres, sollicités par Atlantico, livrent leur propre diagnostic : une France droguée à la dépense publique depuis des décennies, où chaque réforme reportée alourdit la facture. Leurs pistes, parfois clivantes, tranchent avec un certain consensus technocratique Français.

Photo of Jean-Pascal Beaufret
Photo of Don Diego De La Vega
Photo of Erwan Le Noan
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MOTS-CLES

finances publiques , Economie , Politique , France , Bercy , ministère , gouvernement , Sébastien Lecornu , experts , Budget 2027 , dépenses , État , Santé , retraites , Défense

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Pascal Beaufret image
Jean-Pascal Beaufret

Jean-Pascal Beaufret est ancien inspecteur des Finances, chef de service à la direction du Trésor et directeur général des impôts, directeur financier d’entreprises de télécommunications, associé au fonds de capital développement Ring Capital.

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Don Diego De La Vega

Don Diego De La Vega est universitaire, spécialiste de l'Union européenne et des questions économiques. Il écrit sous pseudonyme car il ne peut engager l’institution pour laquelle il travaille.

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Erwan Le Noan

Erwan Le Noan est consultant en stratégie et président d’une association qui prépare les lycéens de ZEP aux concours des grandes écoles et à l’entrée dans l’enseignement supérieur.

Avocat de formation, spécialisé en droit de la concurrence, il a été rapporteur de groupes de travail économiques et collabore à plusieurs think tanks. Il enseigne le droit et la macro-économie à Sciences Po (IEP Paris).

Il écrit sur www.toujourspluslibre.com

Twitter : @erwanlenoan

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François Facchini

François Facchini est professeur agrégé des universités de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et membre du Centre d’Économie de la Sorbonne (France).

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