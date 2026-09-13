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Bruno Retailleau, président du parti Les Républicains (LR) et candidat à l'élection présidentielle française de 2027, prononce un discours lors d'un meeting à Nogent-sur-Marne, à l'est de Paris, le 12 septembre 2026.
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CAMPAGNE PRESIDENTIELLE

13 septembre 2026

Bruno Retailleau revitalise LR mais trouvera-t-il l’électorat pour le porter ?

Bruno Retailleau a prononcé un discours ce samedi lors du campus des Jeunes Républicains. Le candidat LR entend reconstruire une droite de rupture, ferme sur l’immigration, l’autorité et l’identité, mais libérale sur le plan économique. Bruno Retailleau parviendra-t-il à transformer une base militante en véritable dynamique électorale ?

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MOTS-CLES

Les Républicains , droite , discours , Bruno Retailleau , militants , candidature , élection présidentielle , 2027 , Elysée , Edouard Philippe , Gabriel Attal , Opposition , sondages , Marine Le Pen , base électorale , électeurs , Vote , démocratie , Législatives , François Fillon

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Paul-François Paoli
Essayiste

Paul-François Paoli est l'auteur de nombreux essais, dont Malaise de l'Occident : vers une révolution conservatrice ? (Pierre-Guillaume de Roux, 2014), Pour en finir avec l'idéologie antiraciste (2012) et Quand la gauche agonise (2016). En 2023, il a publié Une histoire de la Corse française (Tallandier). Il vient de publier "La Tentation de Paris (Quand le journalisme était un roman)" aux éditions de Paris.   

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