CAMPAGNE PRESIDENTIELLE

Bruno Retailleau revitalise LR mais trouvera-t-il l’électorat pour le porter ?

Bruno Retailleau a prononcé un discours ce samedi lors du campus des Jeunes Républicains. Le candidat LR entend reconstruire une droite de rupture, ferme sur l’immigration, l’autorité et l’identité, mais libérale sur le plan économique. Bruno Retailleau parviendra-t-il à transformer une base militante en véritable dynamique électorale ?