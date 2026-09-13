CAMPAGNE PRESIDENTIELLE
13 septembre 2026
Bruno Retailleau revitalise LR mais trouvera-t-il l’électorat pour le porter ?
Bruno Retailleau a prononcé un discours ce samedi lors du campus des Jeunes Républicains. Le candidat LR entend reconstruire une droite de rupture, ferme sur l’immigration, l’autorité et l’identité, mais libérale sur le plan économique. Bruno Retailleau parviendra-t-il à transformer une base militante en véritable dynamique électorale ?
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MOTS-CLESLes Républicains , droite , discours , Bruno Retailleau , militants , candidature , élection présidentielle , 2027 , Elysée , Edouard Philippe , Gabriel Attal , Opposition , sondages , Marine Le Pen , base électorale , électeurs , Vote , démocratie , Législatives , François Fillon
THEMATIQUESPolitique
Paul-François Paoli est l'auteur de nombreux essais, dont Malaise de l'Occident : vers une révolution conservatrice ? (Pierre-Guillaume de Roux, 2014), Pour en finir avec l'idéologie antiraciste (2012) et Quand la gauche agonise (2016). En 2023, il a publié Une histoire de la Corse française (Tallandier). Il vient de publier "La Tentation de Paris (Quand le journalisme était un roman)" aux éditions de Paris.
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Paul-François Paoli est l'auteur de nombreux essais, dont Malaise de l'Occident : vers une révolution conservatrice ? (Pierre-Guillaume de Roux, 2014), Pour en finir avec l'idéologie antiraciste (2012) et Quand la gauche agonise (2016). En 2023, il a publié Une histoire de la Corse française (Tallandier). Il vient de publier "La Tentation de Paris (Quand le journalisme était un roman)" aux éditions de Paris.