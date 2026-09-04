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REVISION CONSTITUTIONNELLE MAJEURE

4 septembre 2026

Bruno Retailleau a-t-il trouvé la clé pour déverrouiller l’impuissance politique française ?

Alors que le projet de « pacte constitutionnel » relancé par Bruno Retailleau a suscité de vives critiques, dont celles de la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet, une donnée frappe : selon un sondage Odoxa-Backbone Consulting pour Le Figaro, 80 % des Français souhaiteraient un référendum lorsqu'une loi est censurée par le Conseil constitutionnel. Une adhésion populaire forte, qui dépasse les clivages partisans, et qui contraste avec les obstacles juridiques et européens que soulève cette réforme ambitieuse.

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MOTS-CLES

France , Justice , Conseil constitutionnel , Bruno Retailleau , Jean-Éric Schoettl , bertrand mathieu , Présidentielles , présidentielles 2027 , article 89 , article 11 , révision constitutionnelle , sondage Odoxa , lit de justice , charte républicaine

THEMATIQUES

France
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Eric Schoettl

Jean-Éric Schoettl est ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel entre 1997 et 2007. Il a publié La Démocratie au péril des prétoires aux éditions Gallimard, en 2022.

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Bertrand Mathieu
Bertrand Mathieu est professeur émérite de l’Université Paris1- Panthéon-Sorbonne ; Président émérite de l’Association française de droit constitutionnel ; Ancien Conseiller d’Etat (S.Ex.) ; Ancien membre du Conseil supérieur de la magistrature et membre de la Commission de Venise du Conseil de l'Europe

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