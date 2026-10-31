POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Aux frontières du sommeil, le cerveau peut créer l’illusion d’une présence dans la chambre. (Image d'illustration)
See image caption
See copyright

NUITS HANTEES

31 octobre 2026

Bruits étranges, présence dans la chambre : quand le cerveau nous joue des tours la nuit

Des pas dans le noir, une silhouette, la sensation de ne pas être seul… Aux frontières du sommeil, le cerveau peut produire des perceptions aussi troublantes que réalistes.

Photo of Michelle Spear
Michelle Spear Go to Michelle Spear page

4 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

rêves , Halloween , cauchemars , paralysie du sommeil

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
Michelle Spear image
Michelle Spear

Michelle Spear est professeure d’anatomie à l'Université de Bristol.

Populaires

1Présidentielle 2027 : ces 9 signaux faibles détectables dans les sondages
2A Trappes, l’hommage aux victimes détourné
3Nuit de terreur pour Halloween : les émeutes d’octobre 2026 sont-elles la réplique européenne au 7 octobre 2023 ?
4Public voit Kylian M’Bappé largué par Ester Exposito, Closer Marc Lavoine & Adriana Karembeu bientôt mariés; Jennifer Lawrence se ruine la face, Jack Nicholson traine en savates; Georges Clooney & Brad Pitt s’embrouillent, Taylor Swift oscar-magouille
5L’extrême-gauche berlinoise terrorisée par ses alliés pro-palestiniens : les révélations explosives du Spiegel font trembler l’Allemagne
6SOS croissance disparue, la France victime d’elle-même… et de la BCE
7Ursula von der Leyen veut inventer l’hyper présidence de la Commission européenne