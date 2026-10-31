NUITS HANTEES
31 octobre 2026
Bruits étranges, présence dans la chambre : quand le cerveau nous joue des tours la nuit
Des pas dans le noir, une silhouette, la sensation de ne pas être seul… Aux frontières du sommeil, le cerveau peut produire des perceptions aussi troublantes que réalistes.
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THEMATIQUESScience
A PROPOS DES AUTEURS
Michelle Spear est professeure d’anatomie à l'Université de Bristol.
A PROPOS DES AUTEURS
Michelle Spear est professeure d’anatomie à l'Université de Bristol.