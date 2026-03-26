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26 mars 2026
Boualem Sansal : “Après 12 mois dans la soumission, j’ai le sentiment d’avoir l’esprit ratatiné”
De retour en France après un an de détention en Algérie, l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal a livré un témoignage rare dans un entretien accordé à La Nouvelle Revue Politique, animé par Arnaud Benedetti.
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THEMATIQUESMédia
Boualem Sansal est un écrivain et essayiste algérien. Il est notamment l'auteur de 2084 : la fin du monde, Le Train d'Erlingen ou la Métamorphose de Dieu et Abraham ou La Cinquième alliance. Très critique du pouvoir algérien, il est censuré dans son pays.
Arnaud Benedetti est directeur de la Nouvelle Revue politique ainsi que professeur associé à l'Université Paris-Sorbonne, essayiste et spécialiste de la communication politique
Radouan Kourak est Directeur du développement de la Nouvelle Revue Politique
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Boualem Sansal est un écrivain et essayiste algérien. Il est notamment l'auteur de 2084 : la fin du monde, Le Train d'Erlingen ou la Métamorphose de Dieu et Abraham ou La Cinquième alliance. Très critique du pouvoir algérien, il est censuré dans son pays.
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