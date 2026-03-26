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L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal arrive à l'Académie française à Paris le 4 décembre 2025 pour assister à la cérémonie du prix Cino del Duca.
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APPRENDRE A VIVRE DANS LA LIBERTE

26 mars 2026

Boualem Sansal : “Après 12 mois dans la soumission, j’ai le sentiment d’avoir l’esprit ratatiné”

De retour en France après un an de détention en Algérie, l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal a livré un témoignage rare dans un entretien accordé à La Nouvelle Revue Politique, animé par Arnaud Benedetti.

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Nouvelle Revue Politique , Boualem Sansal , prison , Algérie , écrivain

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A PROPOS DES AUTEURS
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Boualem Sansal

Boualem Sansal est un écrivain et essayiste algérien. Il est notamment l'auteur de 2084 : la fin du monde, Le Train d'Erlingen ou la Métamorphose de Dieu et Abraham ou La Cinquième alliance. Très critique du pouvoir algérien, il est censuré dans son pays.

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Arnaud Benedetti
Journaliste

Arnaud Benedetti est directeur de la Nouvelle Revue politique ainsi que professeur associé à l'Université Paris-Sorbonne, essayiste et spécialiste de la communication politique

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Radouan Kourak

Radouan Kourak est Directeur du développement de la Nouvelle Revue Politique