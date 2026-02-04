POLITIQUE
Donald Trump a annoncé que son choix se portera sur Kevin Warsh pour succéder à Jérôme Powell à la tête de la Fed. 

©

ATLANTICO BUSINESS

4 février 2026

Avec la nomination du futur président de la Fed, Donald Trump confirme que les marchés sont la seule limite à son pouvoir

Contre toute attente, Donald Trump a finalement nommé un successeur à Jerôme Powell a la tête de la FED, qui correspond à ce que « les marchés demandent » , preuve que le président américain s’est fixé des limites à la folie impérialiste qu’on lui prête.

5 min de lecture

