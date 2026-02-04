©
Donald Trump a annoncé que son choix se portera sur Kevin Warsh pour succéder à Jérôme Powell à la tête de la Fed.
4 février 2026
Avec la nomination du futur président de la Fed, Donald Trump confirme que les marchés sont la seule limite à son pouvoir
Contre toute attente, Donald Trump a finalement nommé un successeur à Jerôme Powell a la tête de la FED, qui correspond à ce que « les marchés demandent » , preuve que le président américain s’est fixé des limites à la folie impérialiste qu’on lui prête.
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.
