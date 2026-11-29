Il existe en France un étrange consensus. Tout le monde, ou presque, déplore les entrées de ville, les zones commerciales, les barres et les dalles, cette « France moche » que chacun traverse sans la regarder. Et pourtant, dès qu'un maire propose de construire autrement, avec des corniches, des toits en ardoise, des places et des rues, une partie du monde de l'architecture crie au pastiche, à la ringardise, au décor de théâtre. Comme si le beau était devenu suspect.

Les députés ont adopté le 24 novembre, par 362 voix, le projet de loi de relance du logement. Députés et sénateurs doivent maintenant s'accorder en commission mixte paritaire, pour une adoption définitive attendue mi-décembre. Le texte lance un troisième programme national de renouvellement urbain : cent cinquante quartiers, cinq milliards d'euros, dont l'ANRU sélectionnera les premiers dès la loi promulguée. Dans l'hémicycle, les uns voulaient interdire toute démolition, les autres jugeaient ce programme inutile. Le vrai sujet est ailleurs : nous allons, une fois de plus, démolir des immeubles construits il y a cinquante ans. Personne ne semble s'interroger sur la raison de cet échec. Elle est pourtant simple : ces quartiers ont été conçus comme des machines à loger, efficaces sur le papier, mais que personne n'a jamais aimés. Un lieu que l'on n'aime pas, on ne l'entretient pas, on ne le défend pas, on le quitte dès qu'on le peut.