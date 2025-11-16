Une personne âgée marche le long d'un chemin avec des sacs de courses, près d'Alexanderplatz à Berlin, le 27 mars 2025.
© JOHN MACDOUGALL / AFP
BIENFAITS DE LA MARCHE
16 novembre 2025
Alzheimer : une étude montre que quelques milliers de pas par jour peuvent réduire les risques
Une nouvelle étude révèle qu’un objectif modeste de quelques milliers de pas par jour pourrait contribuer à réduire significativement le risque de maladie d’Alzheimer. La marche quotidienne semble freiner l’accumulation de protéines tau, plus étroitement liées au déclin cognitif.
Eef Hogervorst est professeur de psychologie biologique et étudie les facteurs de risque et de protection de la démence tout au long de la vie dans le monde entier. Elle a supervisé de nombreux doctorants au Royaume-Uni et en Indonésie, où elle est également titulaire de plusieurs chaires.
Eef Hogervorst est professeur de psychologie biologique et étudie les facteurs de risque et de protection de la démence tout au long de la vie dans le monde entier. Elle a supervisé de nombreux doctorants au Royaume-Uni et en Indonésie, où elle est également titulaire de plusieurs chaires.