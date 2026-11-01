MANIFESTATIONS DU 31 OCTOBRE

Acte III : un entre-deux en attendant le 5 novembre

La baisse de participation observée lors des manifestations du 31 octobre signe-t-elle un reflux de la contestation ou masque-t-elle une colère sociale toujours aussi profonde ? Alors que les violences ont été globalement contenues et que l’exécutif pourrait être tenté de miser sur l’essoufflement du mouvement, la journée du 5 novembre s’annonce comme un test majeur.