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Des policiers ciblés par des feux d'artifice lors de manifestations, le 31 octobre 2026.
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MANIFESTATIONS DU 31 OCTOBRE

1 novembre 2026

Acte III : un entre-deux en attendant le 5 novembre

La baisse de participation observée lors des manifestations du 31 octobre signe-t-elle un reflux de la contestation ou masque-t-elle une colère sociale toujours aussi profonde ? Alors que les violences ont été globalement contenues et que l’exécutif pourrait être tenté de miser sur l’essoufflement du mouvement, la journée du 5 novembre s’annonce comme un test majeur.

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MOTS-CLES

31 octobre 2026 , Halloween , manifestations , mobilisation , casseurs , pilleurs , police , sécurité , réseaux sociaux , syndicats , revendications , 5 novembre , 17 octobre , commerçants , commerces , Laurent Nuñez , Emmanuel Macron , policiers , gendarmes , masques , cocktail Molotov

THEMATIQUES

France
A PROPOS DES AUTEURS
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Alexandre Eyries

Alexandre Eyries est enseignant-chercheur HDR en Sciences de l’Information et de la Communication Spécialiste de communication politique, chercheur associé au CIMEOS de l'Université de Bourgogne Europe. Alexandre Eyries est également chercheur au sein de Spirales Institut (co-fondé par Virginie Martin).

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Driss Aït Youssef

Driss Aït Youssef est Docteur en droit. Président de l’Institut Léonard de Vinci. Chargé en 2009 par le Ministère de l’Intérieur de mener un groupe de travail chargé de diagnostiquer les problématiques dans les rapports entre la police et la population.

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