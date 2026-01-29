POLITIQUE
Le petit-déjeuner va donner le tempo nutritionnel de toute la journée. Alors pourquoi le nomme-t-on « petit » ?

Le petit-déjeuner va donner le tempo nutritionnel de toute la journée. Alors pourquoi le nomme-t-on « petit » ?

A SAVOIR

29 janvier 2026

À quelle heure est-il préférable de prendre son petit-déjeuner en matière de longévité ?

Le petit-déjeuner, repas privé et intime, est pétri d’oukase et de diktats. "Il faut, vous devez, ce spécialiste dit que …". Mais que dit la science ?

Photo of Béatrice de Reynal
Béatrice de Reynal Go to Béatrice de Reynal page

6 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

petit-déjeuner , repas , Santé , Nutrition

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
Béatrice de Reynal image
Béatrice de Reynal

Béatrice de Reynal est nutritionniste. Très gourmande, elle ne jette l'opprobre sur aucun aliment et tente de faire partager ses idées de nutrition inspirante. Elle est par ailleurs l'auteur de Ouvrez les yeux avant d’ouvrir la bouche, publié chez Plon, et du blog "MiamMiam".

 

