TELETRAVAIL MAIS PAS TROP
7 novembre 2026
À quelle fréquence devriez-vous travailler au bureau ? Voici ce que suggèrent les dernières recherches
Deux ou trois jours au bureau, les mêmes que ses collègues : les recherches dessinent un équilibre favorable à la performance comme au bien-être des salariés.
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THEMATIQUESSociété
A PROPOS DES AUTEURS
Professeur associé à la Warwick Business School, Université de Warwick.
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Professeur associé à la Warwick Business School, Université de Warwick.