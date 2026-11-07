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Un salarié dans un bureau. (Image d'illustration)
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TELETRAVAIL MAIS PAS TROP

7 novembre 2026

À quelle fréquence devriez-vous travailler au bureau ? Voici ce que suggèrent les dernières recherches

Deux ou trois jours au bureau, les mêmes que ses collègues : les recherches dessinent un équilibre favorable à la performance comme au bien-être des salariés.

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MOTS-CLES

société , monde du travail , travail , vie au travail

THEMATIQUES

Société
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Umar Boodoo

Professeur associé à la Warwick Business School, Université de Warwick.

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