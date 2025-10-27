Jusqu’ici tout va bien

À la surprise générale, l’économie mondiale résiste à la guerre commerciale comme aux tensions sur l’IA

Il y a neuf mois, l'annonce par Donald Trump d'une guerre commerciale inédite avec le reste du monde plongeait les marchés financiers dans l'incertitude et l'économie mondiale s'en retrouvait menacée. Fort est de constater que depuis, les effets négatifs de cette année supposée terribles se font attendre. Craintes infondées ou orage à venir ? Décryptage.