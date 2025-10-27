Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 18 au 24 octobre

Economieil y a 5 heures
Jusqu’ici tout va bien

À la surprise générale, l’économie mondiale résiste à la guerre commerciale comme aux tensions sur l’IA

Il y a neuf mois, l'annonce par Donald Trump d'une guerre commerciale inédite avec le reste du monde plongeait les marchés financiers dans l'incertitude et l'économie mondiale s'en retrouvait menacée. Fort est de constater que depuis, les effets négatifs de cette année supposée terribles se font attendre. Craintes infondées ou orage à venir ? Décryptage.

avec Pierre BentataetAlexandre Delaigue
author imagePierre Bentata

Pierre Bentata est Maître de conférences à la Faculté de Droit et Science Politique d'Aix Marseille Université. 

author imageAlexandre Delaigue

Alexandre Delaigue est professeur d'économie à l'université de Lille. Il est le co-auteur avec Stéphane Ménia des livres Nos phobies économiques et Sexe, drogue... et économie : pas de sujet tabou pour les économistes (parus chez Pearson). Son site : econoclaste.net

