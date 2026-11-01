TOUSSAINT
1 novembre 2026
Qu’est-ce que la mort et le deuil dans une société qui ne croit plus à son avenir (et sans enfants) ?
À l’occasion de la Toussaint, la mort et le deuil interrogent notre rapport au temps, à la mémoire et à l’avenir. Dans une société marquée par l’individualisme, la baisse de la natalité et une difficulté croissante à se projeter dans les générations futures, quelle place reste-t-il aux défunts et à ceux qui leur survivent ? L’effacement progressif des morts révèle une crise plus profonde de la transmission et du monde commun.
23 min de lecture
Bernard Bourdin est dominicain, professeur de philosophie politique à l’Institut catholique de Paris. Bernard Bourdin est spécialiste du rapport entre religion, société et politique. Il est l’auteur de plusieurs livres dont Le christianisme et la question du théologico-politique et Le chrétien peut-il aussi être citoyen ? aux Éditions du Cerf.
Philosophe et critique littéraire, Damien Le Guay est l'auteur de plusieurs livres, notamment de La mort en cendres (Editions le Cerf) et La face cachée d'Halloween (Editions le Cerf).
Il est maître de conférences à l'École des hautes études commerciales (HEC), à l'IRCOM d'Angers, et président du Comité national d'éthique du funéraire.
Bernard Bourdin est dominicain, professeur de philosophie politique à l’Institut catholique de Paris. Bernard Bourdin est spécialiste du rapport entre religion, société et politique. Il est l’auteur de plusieurs livres dont Le christianisme et la question du théologico-politique et Le chrétien peut-il aussi être citoyen ? aux Éditions du Cerf.
Philosophe et critique littéraire, Damien Le Guay est l'auteur de plusieurs livres, notamment de La mort en cendres (Editions le Cerf) et La face cachée d'Halloween (Editions le Cerf).
Il est maître de conférences à l'École des hautes études commerciales (HEC), à l'IRCOM d'Angers, et président du Comité national d'éthique du funéraire.