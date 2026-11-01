POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Deux femmes déposent des fleurs sur une tombe au cimetière du Père-Lachaise à Paris, le 1er novembre, jour de la Toussaint.
See image caption
See copyright

TOUSSAINT

1 novembre 2026

Qu’est-ce que la mort et le deuil dans une société qui ne croit plus à son avenir (et sans enfants) ?

À l’occasion de la Toussaint, la mort et le deuil interrogent notre rapport au temps, à la mémoire et à l’avenir. Dans une société marquée par l’individualisme, la baisse de la natalité et une difficulté croissante à se projeter dans les générations futures, quelle place reste-t-il aux défunts et à ceux qui leur survivent ? L’effacement progressif des morts révèle une crise plus profonde de la transmission et du monde commun.

Photo of Bernard Bourdin
Photo of Damien Le Guay
Bernard Bourdin Go to Bernard Bourdin pageetDamien Le Guay Go to Damien Le Guay page

23 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

religion , Toussaint , morts , défunts , proches , famille , deuil , foi , mémoire , avenir , monde , enfants , transmission , héritage , Christ , vie éternelle , générations , fête des morts , cimetière , espérance , société

THEMATIQUES

Religion
A PROPOS DES AUTEURS
Bernard Bourdin image
Bernard Bourdin

Bernard Bourdin est dominicain, professeur de philosophie politique à l’Institut catholique de Paris. Bernard Bourdin est spécialiste du rapport entre religion, société et politique. Il est l’auteur de plusieurs livres dont Le christianisme et la question du théologico-politique et Le chrétien peut-il aussi être citoyen ? aux Éditions du Cerf.

Damien Le Guay image
Damien Le Guay

Philosophe et critique littéraire, Damien Le Guay est l'auteur de plusieurs livres, notamment de La mort en cendres (Editions le Cerf) et La face cachée d'Halloween (Editions le Cerf).

Il est maître de conférences à l'École des hautes études commerciales (HEC), à l'IRCOM d'Angers, et président du Comité national d'éthique du funéraire.

Populaires

1A Trappes, l’hommage aux victimes détourné
2Présidentielle 2027 : ces 9 signaux faibles détectables dans les sondages
3Nuit de terreur pour Halloween : les émeutes d’octobre 2026 sont-elles la réplique européenne au 7 octobre 2023 ?
4Public voit Kylian M’Bappé largué par Ester Exposito, Closer Marc Lavoine & Adriana Karembeu bientôt mariés; Jennifer Lawrence se ruine la face, Jack Nicholson traine en savates; Georges Clooney & Brad Pitt s’embrouillent, Taylor Swift oscar-magouille
5Ursula von der Leyen veut inventer l’hyper présidence de la Commission européenne
6SOS croissance disparue, la France victime d’elle-même… et de la BCE
7L’extrême-gauche berlinoise terrorisée par ses alliés pro-palestiniens : les révélations explosives du Spiegel font trembler l’Allemagne