Politiqueil y a 16 heures
Analyse
Ces 7 raisons pour lesquelles Emmanuel Macron est loin d’être le seul responsable du champ de ruines politique français (même si, oui, il est aussi indéniablement coupable…)
Emmanuel Macron porte une responsabilité accablante dans la crise politique actuelle (dissolution incompréhensible, verticalité du pouvoir, mépris des corps intermédiaires, incapacité à renouveler le système des partis, hystérisation des débats...). Mais il est pourtant loin d’être le seul coupable du champ de ruine qu’est devenue la vie politique française. Analyse en sept points avec les experts d'Atlantico.