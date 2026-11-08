MANIFESTATIONS

7 novembre : Mobilisation syndicale 1 / mobilisation Gilets Jaunes 0,5

La mobilisation du 7 novembre marque-t-elle un tournant dans la contestation sociale ? Si les syndicats semblent reprendre la main sur les mouvements spontanés et que les violences reculent, la colère reste profonde et les tensions loin d’être apaisées. Entre essoufflement des manifestants, difficultés du maintien de l’ordre, crise de la représentation et impasse politique, le gouvernement peut-il retrouver le contrôle sans répondre aux revendications sociales ?