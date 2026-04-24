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Le nouveau confinement de sécurité de la centrale nucléaire de Tchernobyl, qui recouvre le réacteur n° 4, à l'occasion de l'anniversaire de la pire catastrophe nucléaire de l'histoire.
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MYTHES ET REALITE

24 avril 2026

40 ans après la catastrophe de Tchernobyl, et si la vraie catastrophe était la désinformation sur le nucléaire ?

À l’occasion du 40e anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl, le 26 avril 1986, les débats autour du nucléaire restent traversés par des mythes persistants. Quarante ans après, la question de la désinformation demeure centrale.

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MOTS-CLES

centrale nucléaire , Tchernobyl , fukushima , catastrophe , 40 ans , dangers , risques , réacteur nucléaire , usine , industrie , parc nucléaire , anti-nucléaire , écologie , écologistes , 40e anniversaire , anniversaire , mythes , réalité , mensonges , désinformation

THEMATIQUES

Environnement
A PROPOS DES AUTEURS
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Guillaume Bucher

Guillaume Bucher est l’un des porte-paroles des Voix du nucléaire et l’un de ses penseurs et contributeurs. Il travaille au sein de la filière nucléaire française et est spécialisé dans les accidents avec fusion du cœur. Après plusieurs années d’expérience en tant que formateur d’opérateurs de centrales nucléaires dans différentes centrales françaises, il a rejoint l’ingénierie. Il a été membre de l’équipe nationale.

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