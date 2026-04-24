40 ans après la catastrophe de Tchernobyl, et si la vraie catastrophe était la désinformation sur le nucléaire ?

Guillaume Bucher est l’un des porte-paroles des Voix du nucléaire et l’un de ses penseurs et contributeurs. Il travaille au sein de la filière nucléaire française et est spécialisé dans les accidents avec fusion du cœur. Après plusieurs années d’expérience en tant que formateur d’opérateurs de centrales nucléaires dans différentes centrales françaises, il a rejoint l’ingénierie. Il a été membre de l’équipe nationale.