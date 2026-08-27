DIAGNOSTIC MADE IN MEDEF

2027, le sursaut ou la crise : oui, mais lesquels exactement ?

Patrick Martin a déclaré dans une interview au Parisien, à l’occasion de la REF, que “l’élection présidentielle sera un point de bascule : en 2027, c’est le sursaut ou la crise. Si l’on prend les mauvaises options, si l’on n’a pas le courage de la lucidité et de la décision, tout peut se précipiter”.