DIAGNOSTIC MADE IN MEDEF
27 août 2026
2027, le sursaut ou la crise : oui, mais lesquels exactement ?
Patrick Martin a déclaré dans une interview au Parisien, à l’occasion de la REF, que “l’élection présidentielle sera un point de bascule : en 2027, c’est le sursaut ou la crise. Si l’on prend les mauvaises options, si l’on n’a pas le courage de la lucidité et de la décision, tout peut se précipiter”.
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Pierre Bentata est Maître de conférences à la Faculté de Droit et Science Politique d'Aix Marseille Université.
Alexandre Delaigue est professeur d'économie à l'université de Lille. Il est le co-auteur avec Stéphane Ménia des livres Nos phobies économiques et Sexe, drogue... et économie : pas de sujet tabou pour les économistes (parus chez Pearson). Son site : econoclaste.net
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Pierre Bentata est Maître de conférences à la Faculté de Droit et Science Politique d'Aix Marseille Université.
Alexandre Delaigue est professeur d'économie à l'université de Lille. Il est le co-auteur avec Stéphane Ménia des livres Nos phobies économiques et Sexe, drogue... et économie : pas de sujet tabou pour les économistes (parus chez Pearson). Son site : econoclaste.net