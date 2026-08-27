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Inquiet du contexte politique, le Medef alerte sur l'urgence budgétaire. Il préconise un choc de 100 milliards d'économies, la simplification réglementaire et un transfert de cotisations vers une TVA sociale.
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DIAGNOSTIC MADE IN MEDEF

27 août 2026

2027, le sursaut ou la crise : oui, mais lesquels exactement ?

Patrick Martin a déclaré dans une interview au Parisien, à l’occasion de la REF, que “l’élection présidentielle sera un point de bascule : en 2027, c’est le sursaut ou la crise. Si l’on prend les mauvaises options, si l’on n’a pas le courage de la lucidité et de la décision, tout peut se précipiter”.

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MOTS-CLES

MEDEF , Patrick Martin , débat , élections présidentielles 2027 , sursaut , crise , Jean-Luc Mélenchon , dette publique , finances publiques , retraites

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Pierre Bentata

Pierre Bentata est Maître de conférences à la Faculté de Droit et Science Politique d'Aix Marseille Université. 

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Alexandre Delaigue

Alexandre Delaigue est professeur d'économie à l'université de Lille. Il est le co-auteur avec Stéphane Ménia des livres Nos phobies économiques et Sexe, drogue... et économie : pas de sujet tabou pour les économistes (parus chez Pearson). Son site : econoclaste.net