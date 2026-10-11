MANIFESTATIONS LYCEENNES
11 octobre 2026
Violences contre les policiers et blocus dans les lycées : "Il y a une part de nihilisme aujourd’hui qui n’existait pas lors de Mai 1968 ", selon Jean-Sébastien Ferjou
Faut-il interdire les lanceurs de balles de défense (LBD) ou mieux encadrer leur utilisation ? Sur France Info, Catherine Tricot, directrice de la revue Regards, et Jean-Sébastien Ferjou, fondateur et directeur de la publication d’Atlantico, ont confronté leurs points de vue sur les armes utilisées par les forces de l’ordre et les violences lors des manifestations lycéennes.
3 min de lecture
MOTS-CLESParcoursup , blocages de lycées , LBD , violences , Lycéens , lycées , Jean-Sébastien Ferjou , Catherine Tricot , police , policiers , forces de l'ordre , enquêtes , igpn , mobilisation , Éducation nationale , nihilisme , violences policières , usage du LBD , ministre de l'intérieur , Laurent Nuñez , maintien de l'ordre
THEMATIQUESMédia
Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.
Populaires
Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.