MANIFESTATIONS LYCEENNES

Violences contre les policiers et blocus dans les lycées : "Il y a une part de nihilisme aujourd’hui qui n’existait pas lors de Mai 1968 ", selon Jean-Sébastien Ferjou

Faut-il interdire les lanceurs de balles de défense (LBD) ou mieux encadrer leur utilisation ? Sur France Info, Catherine Tricot, directrice de la revue Regards, et Jean-Sébastien Ferjou, fondateur et directeur de la publication d’Atlantico, ont confronté leurs points de vue sur les armes utilisées par les forces de l’ordre et les violences lors des manifestations lycéennes.