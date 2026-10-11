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MANIFESTATIONS LYCEENNES

11 octobre 2026

Violences contre les policiers et blocus dans les lycées : "Il y a une part de nihilisme aujourd’hui qui n’existait pas lors de Mai 1968 ", selon Jean-Sébastien Ferjou

Faut-il interdire les lanceurs de balles de défense (LBD) ou mieux encadrer leur utilisation ? Sur France Info, Catherine Tricot, directrice de la revue Regards, et Jean-Sébastien Ferjou, fondateur et directeur de la publication d’Atlantico, ont confronté leurs points de vue sur les armes utilisées par les forces de l’ordre et les violences lors des manifestations lycéennes.

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MOTS-CLES

Parcoursup , blocages de lycées , LBD , violences , Lycéens , lycées , Jean-Sébastien Ferjou , Catherine Tricot , police , policiers , forces de l'ordre , enquêtes , igpn , mobilisation , Éducation nationale , nihilisme , violences policières , usage du LBD , ministre de l'intérieur , Laurent Nuñez , maintien de l'ordre

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A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Sébastien Ferjou

Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.

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