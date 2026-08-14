CONSEIL DES SAGES
14 août 2026
Réseaux sociaux, fin de vie, agriculture : le résumé des décisions du Conseil constitutionnel
Le Conseil constitutionnel a redessiné vendredi les contours de plusieurs réformes majeures, notamment sur la fin de vie et sur l’interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans.
2 min de lecture
0:00min
100%
100%
A PROPOS DES AUTEURS
Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.