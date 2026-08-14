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CONSEIL DES SAGES

14 août 2026

Réseaux sociaux, fin de vie, agriculture : le résumé des décisions du Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel a redessiné vendredi les contours de plusieurs réformes majeures, notamment sur la fin de vie et sur l’interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans.

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MOTS-CLES

Conseil constitutionnel , Justice , Agriculture , fin de vie , loi , réseaux sociaux , interdiction des réseaux sociaux , Emmanuel Macron , Elysée

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Gabriel Mabille

Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.