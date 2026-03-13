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MORT POUR LA FRANCE

13 mars 2026

Qui était l'adjudant-chef Arnaud Frion, tué en Irak dans une attaque de drone ?

L'adjudant-chef Arnaud Frion est la première victime française de la guerre au Moyen-Orient. Il a succombé à ses blessures après une frappe de drone Shahed en Irak.

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MOTS-CLES

mort pour la France , Irak , Iran , Moyen-Orient , armées françaises , Arnaud Frion

THEMATIQUES

France
A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.