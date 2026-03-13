MORT POUR LA FRANCE
13 mars 2026
Qui était l'adjudant-chef Arnaud Frion, tué en Irak dans une attaque de drone ?
L'adjudant-chef Arnaud Frion est la première victime française de la guerre au Moyen-Orient. Il a succombé à ses blessures après une frappe de drone Shahed en Irak.
2 min de lecture
0:00min
100%
100%
Vu sur:BFMTV
THEMATIQUESFrance
A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.