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LE POUVOIR DES PATRONS

22 mai 2026

Patrons, RN et présidentielles : faire de la politique ou faire LA politique, telle est la question

Jean-Sébastien Ferjou a analysé le rôle des patrons et leur potentiel engagement dans la vie politique dans le cadre de l'émission Sens Public sur la chaîne LCP / Public Sénat. Derrière la polémique sur les liens entre certains dirigeants et le RN se cache une question plus vertigineuse : la France est-elle encore capable de produire des acteurs assez puissants pour peser sur son propre destin ?

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MOTS-CLES

Politique , patrons , patronat , Jean-Sébastien Ferjou , camp , Jordan Bardella , rassemblement national , élection présidentielle de 2027 , 2027 , président de la République , démocratie , Donald Trump , Elon musk , Thomas Hugues , entreprises , chefs d’entreprise

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Sébastien Ferjou

Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.