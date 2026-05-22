LE POUVOIR DES PATRONS

22 mai 2026

Patrons, RN et présidentielles : faire de la politique ou faire LA politique, telle est la question

Jean-Sébastien Ferjou a analysé le rôle des patrons et leur potentiel engagement dans la vie politique dans le cadre de l'émission Sens Public sur la chaîne LCP / Public Sénat. Derrière la polémique sur les liens entre certains dirigeants et le RN se cache une question plus vertigineuse : la France est-elle encore capable de produire des acteurs assez puissants pour peser sur son propre destin ?