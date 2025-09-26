Affaire politico-judiciaire

Nicolas Sarkozy condamné : sa prise de parole en intégralité

Reconnu coupable d’« association de malfaiteurs » dans l’affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007, Nicolas Sarkozy a été condamné ce jeudi à cinq ans de prison, dont un an ferme, avec mandat de dépôt différé. L’ancien chef de l’État, qui conteste farouchement ce jugement, a annoncé faire appel et s’est présenté comme une victime d’un acharnement judiciaire.