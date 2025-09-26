Nicolas Sarkozy condamné : sa prise de parole en intégralité

Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 13 au 19 septembre

Politique
Nicolas Sarkozy condamné à 5 ans de prison : retrouvez l'intégralité de sa prise de parole
Affaire politico-judiciaire

Reconnu coupable d’« association de malfaiteurs » dans l’affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007, Nicolas Sarkozy a été condamné ce jeudi à cinq ans de prison, dont un an ferme, avec mandat de dépôt différé. L’ancien chef de l’État, qui conteste farouchement ce jugement, a annoncé faire appel et s’est présenté comme une victime d’un acharnement judiciaire.

Vu sur: Le Figaro

