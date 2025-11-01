© AFP or licensors
Naissance du “super-IFI” : une alliance surprise relance le spectre de l’ISF
Adopté à l’Assemblée par une coalition improbable PS–RN–MoDem–LIOT, le nouvel « impôt sur la fortune improductive » élargit la taxation aux actifs dormants (yachts, cryptoactifs, voitures de collection) tout en récompensant les biens éco-responsables. Une victoire tactique pour la gauche, une alerte pour les grandes fortunes.
