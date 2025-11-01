POLITIQUE
1 novembre 2025

Naissance du “super-IFI” : une alliance surprise relance le spectre de l’ISF

Adopté à l’Assemblée par une coalition improbable PS–RN–MoDem–LIOT, le nouvel « impôt sur la fortune improductive » élargit la taxation aux actifs dormants (yachts, cryptoactifs, voitures de collection) tout en récompensant les biens éco-responsables. Une victoire tactique pour la gauche, une alerte pour les grandes fortunes.

Kimberley Bort Go to Kimberley Bort page

Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

