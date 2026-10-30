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NOUVELLE JOURNEE DE MANIFESTATION

30 octobre 2026

Manifestation du 31 octobre : un couvre-feu reconduit à Paris dans plusieurs secteurs

La préfecture de police de Paris a pris un arrêté pour instaurer un couvre-feu dans certains secteurs de la capitale du 31 octobre au 2 novembre. Il sera mis en place de samedi à mardi, de 23h à 6h sur la place de la République et autour du quartier des Halles.

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MOTS-CLES

manifestations , couvre-feu , Paris , Préfecture de police , débordement

THEMATIQUES

France
A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.