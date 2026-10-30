NOUVELLE JOURNEE DE MANIFESTATION

Manifestation du 31 octobre : un couvre-feu reconduit à Paris dans plusieurs secteurs

La préfecture de police de Paris a pris un arrêté pour instaurer un couvre-feu dans certains secteurs de la capitale du 31 octobre au 2 novembre. Il sera mis en place de samedi à mardi, de 23h à 6h sur la place de la République et autour du quartier des Halles.