NOUVELLE JOURNEE DE MANIFESTATION
30 octobre 2026
Manifestation du 31 octobre : un couvre-feu reconduit à Paris dans plusieurs secteurs
La préfecture de police de Paris a pris un arrêté pour instaurer un couvre-feu dans certains secteurs de la capitale du 31 octobre au 2 novembre. Il sera mis en place de samedi à mardi, de 23h à 6h sur la place de la République et autour du quartier des Halles.
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Vu sur:BFMTV
THEMATIQUESFrance
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.