© THIBAUD MORITZ / AFP
LIBERTE
23 novembre 2025
Les premiers mots de Boualem Sansal, en homme libre, sur les circonstances de son arrestation après les déclarations d'Emmanuel Macron sur la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental
L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal s'est exprimé, ce dimanche 23 novembre, pour la première fois depuis sa libération.
2 min de lecture
0:00min
100%
100%
A PROPOS DES AUTEURS
Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.