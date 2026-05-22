OBJECTIF ELYSEE ?
22 mai 2026
Le Hantavirus révélateur de la méthode Lecornu pour aller plus loin que Matignon…?
Jean-Sébastien Ferjou a décrypté la stratégie de Sébastien Lecornu dans le cadre de l'émission Sens Public sur la chaîne LCP / Public Sénat.
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A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.
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A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.