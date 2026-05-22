POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

OBJECTIF ELYSEE ?

22 mai 2026

Le Hantavirus révélateur de la méthode Lecornu pour aller plus loin que Matignon…?

Jean-Sébastien Ferjou a décrypté la stratégie de Sébastien Lecornu dans le cadre de l'émission Sens Public sur la chaîne LCP / Public Sénat.

Photo of Jean-Sébastien Ferjou
Jean-Sébastien Ferjou Go to Jean-Sébastien Ferjou page

2 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

hantavirus , virus , Premier Ministre , Sébastien Lecornu , gauche , droite , élection présidentielle , 2027 , élection présidentielle de 2027 , Elysée , Matignon , démocratie , politique sanitaire , Covid-19 , coronavirus , Jean-Sébastien Ferjou , Atlantico

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Sébastien Ferjou image
Jean-Sébastien Ferjou

Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.