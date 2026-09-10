PROMESSES DE CAMPAGNE

« Le dividende Trump » : le président des Etats-Unis s'engage à ce que les Américains bénéficient de 5.000 dollars si les Républicains remportent les élections de mi-mandat

À moins de deux mois des élections de mi-mandat, Donald Trump promet un « dividende » de 5 000 dollars à chaque Américain adulte si les Républicains conservent la majorité au Congrès. Une annonce spectaculaire, directement liée au scrutin de novembre, qui soulève autant de questions sur son financement que sur sa portée électorale.