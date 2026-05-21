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« RISQUE DE RECESSION »

21 mai 2026

L'activité des entreprises en France a connu son plus fort recul en 5 ans et demi

L’indice PMI Flash publié par S&P Global montre une nette dégradation de l’économie française. En cause, la guerre au Moyen-Orient et le choc pétrolier notamment.

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indice , PMI , activité , entreprises , Moyen-Orient , choc pétrolier , Récession

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

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