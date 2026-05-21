« RISQUE DE RECESSION »
21 mai 2026
L'activité des entreprises en France a connu son plus fort recul en 5 ans et demi
L’indice PMI Flash publié par S&P Global montre une nette dégradation de l’économie française. En cause, la guerre au Moyen-Orient et le choc pétrolier notamment.
2 min de lecture
0:00min
100%
100%
Vu sur:BFMTV
THEMATIQUESEconomie
A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.