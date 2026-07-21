DEBAT LEGISLATIF AU PARLEMENT : LA LOI SUR L'AGE MINIMUM D'ACCES AUX RESEAUX SOCIAUX

Interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans a tout de la fausse bonne idée. Voilà pourquoi.

Le Parlement vote ce 21 juillet une loi interdisant les réseaux sociaux aux moins de 15 ans (nouveaux comptes bloqués dès septembre 2026, comptes existants fermés d'ici janvier 2027). Mais ce texte s'appuie sur un récit, les réseaux sociaux comme cause principale du mal-être adolescent, que l'article invite à questionner : ce narratif infantiliserait les jeunes en les présentant comme de simples victimes passives, et permettrait aux adultes (parents, responsables publics) de se défausser de leurs propres responsabilités derrière une solution législative simple. Une étude scientifique récente viendrait justement fragiliser ce consensus présenté jusqu'ici comme acquis.