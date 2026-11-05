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LE PRIX DE NOS CONTRADICTIONS

5 novembre 2026

Crise énergétique : tous responsables de notre sort ?

Accuser les gouvernants ou la technocratie suffit-il à expliquer nos déboires énergétiques ? Entre sondages contradictoires et promesses électorales déconnectées du réel, notre vulnérabilité actuelle découle aussi d’arbitrages populaires largement assumés dans les urnes. Alors que se profile l’échéance de 2027, décryptage d'un piège collectif où la démagogie politique et le confort des vœux pieux citoyens se sont mutuellement alimentés.

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MOTS-CLES

énergie , nucléaire , opinion , élection présidentielle , énergies renouvelables

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Sébastien Ferjou

Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.