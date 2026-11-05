LE PRIX DE NOS CONTRADICTIONS

Crise énergétique : tous responsables de notre sort ?

Accuser les gouvernants ou la technocratie suffit-il à expliquer nos déboires énergétiques ? Entre sondages contradictoires et promesses électorales déconnectées du réel, notre vulnérabilité actuelle découle aussi d’arbitrages populaires largement assumés dans les urnes. Alors que se profile l’échéance de 2027, décryptage d'un piège collectif où la démagogie politique et le confort des vœux pieux citoyens se sont mutuellement alimentés.