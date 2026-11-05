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5 novembre 2026

Choosin Texas, bande son d’une Amérique en pleine atomisation

Avec 26 semaines en tête des classements, le carton de la chanson country Choosin’ Texas d'Ella Langley affole les compteurs. Alors que les observateurs y voient les braises d’une droitisation culturelle ou d’une guerre idéologique, le morceau raconte en réalité une tragédie plus discrète : celle d’une société qui ne s’affronte plus, mais s’éloigne sans bruit. Décryptage d’une Amérique qui ne se bat pas, mais se délie.

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MOTS-CLES

midterms , Etats-Unis , Choosin Texas , Ella Langley , polarisation politique , médias

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Sébastien Ferjou

Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.