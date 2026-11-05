ATOMISATION SOCIALE

Choosin Texas, bande son d’une Amérique en pleine atomisation

Avec 26 semaines en tête des classements, le carton de la chanson country Choosin’ Texas d'Ella Langley affole les compteurs. Alors que les observateurs y voient les braises d’une droitisation culturelle ou d’une guerre idéologique, le morceau raconte en réalité une tragédie plus discrète : celle d’une société qui ne s’affronte plus, mais s’éloigne sans bruit. Décryptage d’une Amérique qui ne se bat pas, mais se délie.