ATOMISATION SOCIALE
5 novembre 2026
Choosin Texas, bande son d’une Amérique en pleine atomisation
Avec 26 semaines en tête des classements, le carton de la chanson country Choosin’ Texas d'Ella Langley affole les compteurs. Alors que les observateurs y voient les braises d’une droitisation culturelle ou d’une guerre idéologique, le morceau raconte en réalité une tragédie plus discrète : celle d’une société qui ne s’affronte plus, mais s’éloigne sans bruit. Décryptage d’une Amérique qui ne se bat pas, mais se délie.
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THEMATIQUESInternational
Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.
Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.