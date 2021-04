Alain Bauer : "Les policiers considèrent les magistrats comme laxistes et les magistrats les considèrent comme fascistes"

Alain Bauer était l'invité de la matinale de CNews ce mardi 20 avril. Il a répondu aux questions de Laurence Ferrari sur la réalité des policiers, sur ce contexte et sur les difficultés que les forcs de l'ordre éprouvent au quotidien lors de leurs missions. Il a aussi abordé la délicate question de la réponse pénale en France :

"Les policiers considèrent les magistrats comme laxistes et les magistrats considèrent les policiers comme fascistes. Ces deux postures qui visent à s'insulter plutôt qu'à construire une politique pénale sont importantes. (...) En France on ne sait pas se parler et on se considère comme des adversaires alors qu'on devrait plutôt être des partenaires".