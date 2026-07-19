PROCES EN APPEL
19 juillet 2026
Affaire Cédric Jubillar : les ossements retrouvés sont bien ceux de sa femme Delphine
Cédric Jubillar a indiqué l’endroit où il avait enfoui le corps de son épouse. Les analyses des ossements ont confirmé qu’il s’agit bien du squelette de la mère de famille, qui n’avait plus donné de signe de vie depuis plus de cinq ans.
1 min de lecture
0:00min
100%
100%
A PROPOS DES AUTEURS
Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.