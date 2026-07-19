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19 juillet 2026

Affaire Cédric Jubillar : les ossements retrouvés sont bien ceux de sa femme Delphine

Cédric Jubillar a indiqué l’endroit où il avait enfoui le corps de son épouse. Les analyses des ossements ont confirmé qu’il s’agit bien du squelette de la mère de famille, qui n’avait plus donné de signe de vie depuis plus de cinq ans.

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MOTS-CLES

Justice , aveux , avocat , révélation , dépouille , Cédric Jubillar , Delphine Jubillar , confessions , corps , passage à l'acte , meurtre , enquête , affaire Jubillar

THEMATIQUES

Justice
A PROPOS DES AUTEURS
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Gabriel Mabille

Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.

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