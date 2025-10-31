PROFIL CRIMINEL

31 octobre 2025

Affaire Ashur Sarnaya : Qui est le principal suspect de l'assassinat de ce chrétien d'orient réfugié en France ?

Près de deux mois après le meurtre d’Ashur Sarnaya, chrétien irakien réfugié à Lyon et poignardé en direct sur TikTok, les autorités françaises ont obtenu l’extradition du principal suspect.