Qui est le suspect de l’assassinat d’Ashur Sarnaya ?

PROFIL CRIMINEL

31 octobre 2025

Affaire Ashur Sarnaya : Qui est le principal suspect de l'assassinat de ce chrétien d'orient réfugié en France ?

Près de deux mois après le meurtre d’Ashur Sarnaya, chrétien irakien réfugié à Lyon et poignardé en direct sur TikTok, les autorités françaises ont obtenu l’extradition du principal suspect.

Emmanuel Cahour

Le Figaro

MOTS-CLES

Ashur Sarnaya , assassinat , Chrétien d'Orient , Irak , France , Sabri B. , Suspect , clandestin

THEMATIQUES

Terrorisme
Emmanuel Cahour

