ELECTIONS PRESIDENTIELLES
15 octobre 2026
Les 3 surprises possibles pour 2027 si surprise il devait y avoir
Alors que le duel annoncé entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon s'impose dans les sondages, une surprise demeure possible sous l'effet d'un vote utile anti-extrêmes. Face aux incertitudes financières, sociales et géopolitiques, les Français, soucieux de préserver leur capital, pourraient finalement se tourner vers des alternatives moins polarisantes.
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Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.
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Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.