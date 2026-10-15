POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

ELECTIONS PRESIDENTIELLES

15 octobre 2026

Les 3 surprises possibles pour 2027 si surprise il devait y avoir

Alors que le duel annoncé entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon s'impose dans les sondages, une surprise demeure possible sous l'effet d'un vote utile anti-extrêmes. Face aux incertitudes financières, sociales et géopolitiques, les Français, soucieux de préserver leur capital, pourraient finalement se tourner vers des alternatives moins polarisantes.

Photo of Jean-Sébastien Ferjou
Jean-Sébastien Ferjou Go to Jean-Sébastien Ferjou page

3 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Jean-Sébastien Ferjou , élections présidentielles 2027 , David Lisnard , Edouard Philippe , François Hollande , Sébastien Lecornu

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Sébastien Ferjou image
Jean-Sébastien Ferjou

Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.