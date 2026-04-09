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David Lisnard, aspirant broyeur
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"J’SUIS L’TRONCONNEUR DES CERFA"

9 avril 2026

Un président qui déchire : Lisnard peut-il passer la complexité bureaucratique à la broyeuse ?

Installé à l’Elysée, le candidat de Nouvelle énergie passerait codes et normes à la moulinette, seul moyen de « redresser radicalement » un pays « radicalement déclassé ».

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MOTS-CLES

David Lisnard , Nouvelle énergie , bureaucratie , candidature à la présidentielle , Javier Milei

THEMATIQUES

Politique
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Hugues Serraf

Hugues Serraf est écrivain et journaliste. Son dernier roman : La vie, au fond, Intervalles, 2022

 

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