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Les failles en série du périscolaire parisien
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MIEUX VAUT TARD QUE JAMAIS

11 juin 2026

Transparence en différé : à Paris, Emmanuel Grégoire prend enfin le scandale du périscolaire au sérieux

Commission d’enquête indépendante, suspension de 132 animateurs, plan d’urgence à 20 millions d’euros… Le maire de Paris s’engage sur le dossier des violences sexuelles à l’école sans pour autant convaincre son opposition.

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MOTS-CLES

Emmanuel Grégoire , Paris , périscolaire , violences sexuelles , Antoine Garapon , Rachida Dati , Grégory Canal

THEMATIQUES

Justice
A PROPOS DES AUTEURS
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Hugues Serraf

Hugues Serraf est écrivain et journaliste. Son dernier roman : La vie, au fond, Intervalles, 2022

 

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