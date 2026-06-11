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11 juin 2026
Transparence en différé : à Paris, Emmanuel Grégoire prend enfin le scandale du périscolaire au sérieux
Commission d’enquête indépendante, suspension de 132 animateurs, plan d’urgence à 20 millions d’euros… Le maire de Paris s’engage sur le dossier des violences sexuelles à l’école sans pour autant convaincre son opposition.
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MOTS-CLESEmmanuel Grégoire , Paris , périscolaire , violences sexuelles , Antoine Garapon , Rachida Dati , Grégory Canal
THEMATIQUESJustice
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