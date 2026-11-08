ATLANTIC-TAC
8 novembre 2026
Quand le cadran voit double et quand le coussin se camoufle : c’est l’actualité très automnale des montres
Mais aussi une lunette largement guillochée, des heures ensoleillées, un octogone qui se met au vert, une seconde qui s’intercale, un consultant qui fait causer et une icône qui rougit de plaisir...
7 min de lecture
Journaliste, éditeur français de Business Montres et Joaillerie, « médiafacture d’informations horlogères depuis 2004 » (site d’informations basé à Genève : 0 % publicité-100 % liberté), spécialiste du marketing horloger et de l’analyse des marchés de la montre.
Journaliste, éditeur français de Business Montres et Joaillerie, « médiafacture d’informations horlogères depuis 2004 » (site d’informations basé à Genève : 0 % publicité-100 % liberté), spécialiste du marketing horloger et de l’analyse des marchés de la montre.