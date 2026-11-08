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Blurred backgroundLa « collab » néo-classique la plus réussie de l’année (Louis Érard x Vianney Halter).
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ATLANTIC-TAC

8 novembre 2026

Quand le cadran voit double et quand le coussin se camoufle : c’est l’actualité très automnale des montres

Mais aussi une lunette largement guillochée, des heures ensoleillées, un octogone qui se met au vert, une seconde qui s’intercale, un consultant qui fait causer et une icône qui rougit de plaisir...

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MOTS-CLES

montres , heure , seconde , horloger , horlogerie , Citizen , Chanel , hublot , Louis Érard , MARCH LA.B , Piaget , Ralph Lauren , marques , luxe , achat , Guide , conseils

THEMATIQUES

Consommation
A PROPOS DES AUTEURS
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Grégory Pons

Journaliste, éditeur français de Business Montres et Joaillerie, « médiafacture d’informations horlogères depuis 2004 » (site d’informations basé à Genève : 0 % publicité-100 % liberté), spécialiste du marketing horloger et de l’analyse des marchés de la montre.

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