ATLANTIC-TAC

Quand le cadran voit double et quand le coussin se camoufle : c’est l’actualité très automnale des montres

Mais aussi une lunette largement guillochée, des heures ensoleillées, un octogone qui se met au vert, une seconde qui s’intercale, un consultant qui fait causer et une icône qui rougit de plaisir...