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9 septembre 2026

Make America great again : Trump avale Canada et Mexique sur Truth Social

Donald Trump publie une carte où l’Amérique du Nord, les Caraïbes, le Groenland et l’Islande passent sous bannière étoilée. Une provocation de plus qui ravive les interrogations sur sa conception de « l’hémisphère américain ».

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MOTS-CLES

Donald Trump , Amérique du Nord , Truth Social , carte , monde , Canada , Mexique , diplomatie

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
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Hugues Serraf

Hugues Serraf est écrivain et journaliste. Son dernier roman : La vie, au fond, Intervalles, 2022

 