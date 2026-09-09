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9 septembre 2026
Make America great again : Trump avale Canada et Mexique sur Truth Social
Donald Trump publie une carte où l’Amérique du Nord, les Caraïbes, le Groenland et l’Islande passent sous bannière étoilée. Une provocation de plus qui ravive les interrogations sur sa conception de « l’hémisphère américain ».
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MOTS-CLESDonald Trump , Amérique du Nord , Truth Social , carte , monde , Canada , Mexique , diplomatie
THEMATIQUESInternational
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