LA REVUE DE PRESSE DES HEBDOS
16 octobre 2026
Le Point voit la Chine comme un colosse à la tête d'argile, Marianne la France au bord de l'explosion identitaro-religieuse, Le Nouvel Obs la jeunesse en plein réveil politique; Emmanuel Moulin n'assume pas ses années Macron; Trump, le sultan de l’insulte
A la Une de vos hebdos cette semaine : Glucksmann apparait comme le sauveur de la gauche, du moins aux yeux du Point : il signe le retour de la gauche Clemenceau, le "réveil d’une gauche respectable". Mais il a à relever des défis de taille, entre un PS décervelé, encore dirigé par Faure, un Hollande en embuscade, et une image à faire évoluer. Quant à L'Express, derrière la fin de la lecture il voit arriver la fin de notre culture. On est bien loin des mesurettes budgétaires, qui s'en plaindrait ?
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MOTS-CLESRevue de presse , Revue de presse des hebdos , hebdomadaires , Emmanuel Macron , Emmanuel Moulin , Donald Trump , États-Unis , Marianne , Le Point , L'Obs , Chine , France , religion , jeunesse , Lycéens , Politique , mouvements sociaux , blocages de lycées , idéologie , Xi Jinping , Vladimir Poutine
THEMATIQUESMédia
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