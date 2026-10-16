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Blurred backgroundLes unes des hebdos du 15 octobre 2026.
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LA REVUE DE PRESSE DES HEBDOS

16 octobre 2026

Le Point voit la Chine comme un colosse à la tête d'argile, Marianne la France au bord de l'explosion identitaro-religieuse, Le Nouvel Obs la jeunesse en plein réveil politique; Emmanuel Moulin n'assume pas ses années Macron; Trump, le sultan de l’insulte

A la Une de vos hebdos cette semaine : Glucksmann apparait comme le sauveur de la gauche, du moins aux yeux du Point : il signe le retour de la gauche Clemenceau, le "réveil d’une gauche respectable". Mais il a à relever des défis de taille, entre un PS décervelé, encore dirigé par Faure, un Hollande en embuscade, et une image à faire évoluer. Quant à L'Express, derrière la fin de la lecture il voit arriver la fin de notre culture. On est bien loin des mesurettes budgétaires, qui s'en plaindrait ?

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MOTS-CLES

Revue de presse , Revue de presse des hebdos , hebdomadaires , Emmanuel Macron , Emmanuel Moulin , Donald Trump , États-Unis , Marianne , Le Point , L'Obs , Chine , France , religion , jeunesse , Lycéens , Politique , mouvements sociaux , blocages de lycées , idéologie , Xi Jinping , Vladimir Poutine

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A PROPOS DES AUTEURS
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Alice Maindron

Alice Maindron a enseigné la philosophie à vos chères têtes blondes, et a sévi dans le conseil et la formation. 

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