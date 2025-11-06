Assemblée Nationale. (Image d'illustration)
CHRONIQUE PARLEMENTAIRE
6 novembre 2025
Le passage en revue des avantages parlementaires
En épinglant primes, voitures avec chauffeur et achats d’alcool, le député Génération.s Emmanuel Duplessy propose d’interdire l’alcool à la buvette de l’Assemblée. Un coup politique plus que budgétaire, qui bouscule des habitudes très françaises.
A PROPOS DES AUTEURS
Ancien assistant de députés, ancien journaliste parlementaire et aujourd'hui consultant, Samuel Le Goff fréquente le palais Bourbon et ses environs depuis 20 ans.
