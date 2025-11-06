CHRONIQUE PARLEMENTAIRE

6 novembre 2025

Le passage en revue des avantages parlementaires

En épinglant primes, voitures avec chauffeur et achats d’alcool, le député Génération.s Emmanuel Duplessy propose d’interdire l’alcool à la buvette de l’Assemblée. Un coup politique plus que budgétaire, qui bouscule des habitudes très françaises.