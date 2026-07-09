LE JOUR D’APRES
9 juillet 2026
Le come back du « plan A » : dans les sondages autant qu’en interne, Marine Le Pen reprend l’ascendant
Si ses bains de foule sont perturbés, la désormais candidate officielle du RN à la présidentielle laisse la concurrence sur place dans les sondages, améliorant même les scores attribués à son ex-« plan B ».
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MOTS-CLESMarine le Pen , personnes éligibles , Conseil constitutionnel , IFOP , sondages , Jordan Bardella
THEMATIQUESPolitique
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