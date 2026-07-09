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Blurred backgroundL'affiche de campagne Marine Le Pen, dévoilée immédiatement après la décision des juges d'appel
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LE JOUR D’APRES

9 juillet 2026

Le come back du « plan A » : dans les sondages autant qu’en interne, Marine Le Pen reprend l’ascendant

Si ses bains de foule sont perturbés, la désormais candidate officielle du RN à la présidentielle laisse la concurrence sur place dans les sondages, améliorant même les scores attribués à son ex-« plan B ».

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MOTS-CLES

Marine le Pen , personnes éligibles , Conseil constitutionnel , IFOP , sondages , Jordan Bardella

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Hugues Serraf

Hugues Serraf est écrivain et journaliste. Son dernier roman : La vie, au fond, Intervalles, 2022

 