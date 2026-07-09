LE JOUR D’APRES

Le come back du « plan A » : dans les sondages autant qu’en interne, Marine Le Pen reprend l’ascendant

Si ses bains de foule sont perturbés, la désormais candidate officielle du RN à la présidentielle laisse la concurrence sur place dans les sondages, améliorant même les scores attribués à son ex-« plan B ».